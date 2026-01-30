Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию по помощи зимующим птицам

Ежегодную экологическую акцию «Покорми птиц» проведут в Рузе. Она стартовала 29 января в рамках фестиваля «Пернатый квартал». Жителям предложили присоединиться и помочь птицам перезимовать в регионе.

Старт мероприятию дали министр экологии Подмосковья Виталий Мосин и глава округа Александр Горбылев.

Праздник посетили семьи с детьми и другие неравнодушные жители. Они устанавливали кормушки, проходили викторины и участвовали в мастер-классах. Победители конкурсов получили грамоты и ценные призы.

«Зима — довольно сложный период для пернатых обитателей Подмосковья. Помогая птицам пережить холода, мы не просто проявляем милосердие, но и сохраняем хрупкое природное равновесие. Каждая кормушка, наполненная правильным кормом, — это реальный вклад в биоразнообразие нашего региона. Важно, чтобы эта помощь была грамотной и регулярной», — сказал Виталий Мосин.

Жителям напомнили, что при изготовлении кормушки важно обратить внимание на некоторые детали. Важно, чтобы она имела бортики и крышу. Внутрь следует класть нежареные и несоленые семечки, кусочки фруктов, сало или вареное мясо. Не стоит кормить птиц пшеном, чипсами, черствым хлебом и остатками еды со стола.

Акция пройдет до 16 марта. Присоединиться к ней могут все желающие.