Жителей Подмосковья пригласили на экологический конкурс «Крылатые фантазии»

Прием заявок на интернет-конкурс поделок «Крылатые фантазии» открыли. Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, участники представят работы, связанные с птицами.

Организатором мероприятия выступил Союз охраны птиц России. На конкурс примут поделки из природного материала, которые изображают пернатых. Принять участие может каждый, без ограничения по возрасту.

«Именно дети, молодежь всегда находятся в фокусе любого мероприятия по экологическому образованию и просвещению. Молодые люди креативны, восприимчивы, и наш опыт показывает, что, если ребенок однажды заинтересовался вопросами экологии, защиты окружающей среды, он, скорее всего, станет экоактивистом на долгие годы», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин

Лучшие работы выберут в нескольких номинациях, среди которых «Птицы России», «Грач — птица года», «Птичий сувенир» и другие.

Зарегистрироваться и загрузить фото своей поделки можно по ссылке.