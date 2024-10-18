Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический диктант. Он пройдет с 25 ноября по 8 декабря по инициативе общества «Равноправие», движения «Ангел ДетствоХранитель» и детского эколого-биологического центра.

В прошлом году масштабная просветительская акция прошла в 89 регионах России и 182 странах. Для этого подготовили 3,4 тысячи офлайн-площадок.

По словам исполняющего обязанности министра экологии региона Павла Биды, количество участников «Экодиктанта» говорит о большой заинтересованности жителей в сохранении окружающей среды.

«В сентябре Минэкология провела Ярмарку экологических проектов, которая показала, что есть запрос на экологическое просвещение. Будем дальше работать в этом направлении и поддерживать такие важные инициативы», — отметил он.

АНО «Равноправие» также проводит творческие конкурсы социальных роликов и на лучший вопрос экодиктанта. Узнать об этом больше можно по ссылке.

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