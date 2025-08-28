Жителей Подмосковья пригласили на экоакции в предстоящие выходные

В эти выходные жители и гости Московской области смогут принять участие в экологических акциях по раздельному сбору отходов. Мероприятия пройдут в пяти муниципалитетах.

Всем желающим предлагают сдать металл, пластик, макулатуру и всякие мелочи. Также на некоторых площадках развернется фримаркет, на котором будет возможность обменяться ненужными вещами.

В субботу, 30 августа, площадки для приема вторсырья будут работать с 11:00 до 11:00 на улице просторной в доме № 9 в Путилково, с 14:00 до 15:00 в Екатерининском сквере в Подольске, а также с 14:00 до 15:00 на улице Ленина в доме № 30 в Звенигороде.

Уже в воскресенье, 31 числа, пункты расположатся с 9:00 до 9:50 на улице 8 Марта в доме № 1а и

с 11:00 до 12:00 на улице Куйбышева в доме № 1 (гараж № 274).

В министерстве по содержанию территорий Подмосковья дополнили, что волонтеры расскажут посетителям о категориях и правилах сортировки. Желающие смогут помочь команде организаторов.