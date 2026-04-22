Жителей Подмосковья пригласили на «Диктант Победы»

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в России 24 апреля. Принять в ней участие могут все желающие как онлайн, так и на специальных очных площадках.

Акция направлена на привлечение жителей к изучению истории России. Мероприятие пройдет на базе 657 школ, 20 колледжей и 11 вузов.

В этом году акцию приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Вопросы диктанта будут связаны с его жизнью, полководческим талантом и вкладом в Победу, а также с ключевыми битвами, легендарным оружием и боевыми наградами.

Зарегистрироваться как участник можно на сайте. Там же размещены тренировочные тесты и другая полезная информация о событии.

Прохождение теста начнется в 09:00 и составит 45 минут. Всего участникам предложат 25 вопросов.

«Участники, ответившие правильно на все 25 вопросов, станут победителями акции. Лучшие из них получат ценные призы, почетные дипломы и приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве в качестве гостей», — рассказали в Минобразования Подмосковья.

