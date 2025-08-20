Жителей Подмосковья пригласили на благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»

Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» проведут в подмосковных офисах «Мои документы». Жители смогут принести полезные вещи для ребят, попавших в трудную ситуацию.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, желающие могут принести канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки, сумка для сменной обуви и другие полезные для школьников вещи.

«Все желающие могут поучаствовать в акции и помочь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подготовиться к новому учебному году», — сказала директор «Центра компетенций госуправления» Галина Варганова.

Узнать больше о необходимых вещах и датах проведения акции можно в соцсетях МФЦ и в офисах.