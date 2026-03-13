Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный курс по кибербезопасности. Участникам расскажут о том, как определить мошенника и не стать жертвой злоумышленника.

Курс запустил оператор сотовой связи. Он будет состоять из 12 уроков, каждый из которых будет подробно раскрывать мошеннические схемы и методы психологического воздействия на жертв. Как рассказали в региональном Мингосуправления, уроки рассчитаны на пару минут, что позволяет изучить материалы без сильных временных затрат.

В завершение курса участники пройдут тест из 12 вопросов, чтобы оценить уровень усвоенных знаний.

Пройти уроки можно по ссылке.