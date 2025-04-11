Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный конкурс по программированию

Жители Подмосковья получили уникальную возможность помочь природе с помощью информационных технологий. В регионе пройдет онлайн-хакатон «Роевой интеллект», участники которого разработают алгоритмы для эффективного тушения пожаров с использованием беспилотников.

Соревнования пройдут в симуляторе БАС 1Т МИР. Главной задачей программистов станет создание алгоритмов, которые позволят одному дрону или рою из пяти беспилотников быстро обнаруживать очаги возгорания, оперативно менять огнетушители и оптимизировать маршруты для максимальной эффективности.

Мероприятие открыто для всех, кто владеет языком программирования Python. Для участников подготовили два трека: базовый для начинающих разработчиков и продвинутый.

Участие полностью бесплатное, заявки принимаются до 17 апреля на сайте https://hackathon.1t.ru/.

Финал хакатона пройдет 25 апреля в Москве. Попробовать свои силы могут программисты старше 14 лет.