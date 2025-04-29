Жителей Подмосковья пригласили на акцию по посадке деревьев «Сад памяти»

Ежегодная экологическая акция по восстановлению лесов начнется в Подмосковье 7 мая. Мероприятие пройдет в рамках международной акции «Сад Памяти» и нацпроекта «Экологическое благополучие».

Акция пройдет на 14 площадках по всему региону. Центральное событие состоится в Нестеровском участковом лесничестве в Рузе, в 1,7 километра от Можайского шоссе. Для удобства участников подготовят парковку.

Участникам рекомендуют добираться электричкой до станции «Партизанская». Бесплатные автобусы до центральной площадки будут работать 9:00 до 14:00.

Сбор участников запланирован на 10:00, а сама посадка деревьев стартует в 11:00. Всех обеспечат необходимым инвентарем и саженцами.