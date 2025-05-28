Жителей Подмосковья пригласили на акцию «ИТ-донор»

Жителям Подмосковья предложили присоединиться к акции «ИТ-донор». Об этом сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи Московской области.

Два раза в год айтишники по всей стране сдают кровь, но присоединиться к акции может любой желающий. Главное — прийти в пункт сдачи крови в указанные даты.

Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться, выбрать удобную станцию переливания, подготовиться и сдать кровь. Вся информация и рекомендации есть на сайте проекта.

Акция «ИТ-донор» началась в 2020 году в Екатеринбурге. За это время участники сдали свыше 1,7 тысячи литров крови и помогли спасти более трех тысяч человек. Сейчас проект объединяет свыше 200 городов, его поддерживают более 650 IT-компаний и 65 региональных министерств цифрового развития.