Жителей Подмосковья пригласили на акции по раздельному сбору мусора в субботу

Жители и гости Подмосковья смогут присоединиться к экологическим мероприятиям в предстоящую субботу. Акции по раздельному сбору мусора пройдут в пяти муниципалитетах, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

В точках будут принимать более 50 видов вторичных ресурсов на переработку. Можно приносить макулатуру, металл, старую технику, стекло и многое другое. Также на фримаркетах участники смогут обменяться ненужной одеждой.

Акции пройдут 2 августа по адресам:

Красногорск, Красногорский бульвар, дом № 18, с 15:00 до 16:00;

Орехово-Зуево, улица Ленина, дом № 85, с 11:00 до 13:00;

Щелково, поселок Фряново, улица Первомайская, дом № 25, с 10:00 до 11:00;

Подольск, Екатерининский сквер, с 14:00 до 15:00;

Черноголовка, улица Первая, дом № 11, площадь Мегабака, с 10:00 до 11:00.

На локациях будут дежурить организаторы, они помогут рассортировать отходы по фракциям. В ведомстве напоминают, что весь мусор нужно приносить с чистом и сухом виде.