Жителей Подмосковья пригласили на акции по раздельному сбору мусора в субботу

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жители и гости Подмосковья смогут присоединиться к экологическим мероприятиям в предстоящую субботу. Акции по раздельному сбору мусора пройдут в пяти муниципалитетах, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

В точках будут принимать более 50 видов вторичных ресурсов на переработку. Можно приносить макулатуру, металл, старую технику, стекло и многое другое. Также на фримаркетах участники смогут обменяться ненужной одеждой.

Акции пройдут 2 августа по адресам:

На локациях будут дежурить организаторы, они помогут рассортировать отходы по фракциям. В ведомстве напоминают, что весь мусор нужно приносить с чистом и сухом виде.

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