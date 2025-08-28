Жителей Подмосковья пригласили к участию в экологическом грантовом конкурсе

Жители и некоммерческие организации из Подмосковья могут принять участие в конкурсе президентских грантов по реализации экологических инициатив. Прием заявок на участие стартует 1 сентября.

«Темы проектов самые актуальные: сохранение редких видов флоры и фауны, мониторинг биологического разнообразия, развитие кадрового потенциала ООПТ и сферы экотуризма, экопросвещение и другие», — указал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Максимальная сумма гранта составляет 15 миллионов рублей. Важно, что некоммерческим организациям реализовать задумку нужно в течение 36 месяцев, для граждан отводится 15 месяцев.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте. Заявки принимаются до 30 сентября.