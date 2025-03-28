Жителей Подмосковья приглашают на серию экоакций в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Волонтеры экологических объединений 29 и 30 марта проведут акции по раздельному сбору отходов. Мероприятия пройдут в Звенигороде, Красногорске, Королеве, Долгопрудном, Солнечногорске и Чехове. На них жители смогут сдать ненужные вещи, обменяться одеждой и другими предметами быта.

Организаторы напоминают, что все вещи должны быть заранее подготовлены к сдаче. Их необходимо вымыть, просушить и компактно сложить. Также заранее требуется рассортировать вторичные ресурсы по фракциям.

К акциям можно присоединиться в качестве участников и волонтеров. Организаторам понадобится помощь в погрузке собранного сырья для отправки на переработку.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отмечает, мероприятия поспособствуют развитию интереса граждан к раздельному сбору отходов, это поможет повысить экологическую культуру региона.

Ознакомиться с адресами приема и расписанием можно по ссылке.