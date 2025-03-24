Жителей Подмосковья приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Федеральное агентство по делам национальностей с 12 июня по 12 октября 2025 года проведет IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Работы для участия в нем смогут представить профессионалы и любители от 18 лет со всего мира.
Оценивать фотографии будут известные номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели искусства, художники, актеры и фотожурналисты.
Победителей наградят в преддверии празднования Дня народного единства в Москве.
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.
В 2024 году на конкурс направили более 18,5 тысячи фотографий.
Подробнее об участии можно узнать на официальном сайте события.