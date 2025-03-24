Жителей Подмосковья приглашают к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Фото: Медиасток.рф

Федеральное агентство по делам национальностей с 12 июня по 12 октября 2025 года проведет IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Работы для участия в нем смогут представить профессионалы и любители от 18 лет со всего мира.

Оценивать фотографии будут известные номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели искусства, художники, актеры и фотожурналисты.

Победителей наградят в преддверии празднования Дня народного единства в Москве.

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.

В 2024 году на конкурс направили более 18,5 тысячи фотографий.

Подробнее об участии можно узнать на официальном сайте события.

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