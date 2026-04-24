Жителей Подмосковья приглаисли на конкурс по творческому осмыслению финансов

Конкурс проектов по предоставлению бюджета начался в Подмосковье. В нем могут принять участие физические и юридические лица.

Конкурс направлен на выявление лучших практик визуализации и популяризации бюджетных данных, а также повышение уровня финансовых знаний.

Номинации и форматы зависят от категории участников. Так, для жителей до 15 лет доступны «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки для соцсетей и мессенджеров», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан» и «Бюджет и технологии будущего». Для участников старше 15 лет введена дополнительная номинация «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства».

Юридическим лицам доступны следующие категории:

«Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан»;

«Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»;

«Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету»;

«Бюджет для граждан от СМИ»;

«Бюджет и технологии будущего».

Проекты принимаются в электронном виде до 1 июня по адресу организатора: ShatohinaLA@mosreg.ru или PetrushinaNA@mosreg.ru.

Победители получат почетные грамоты Минэкономики Подмосковья, все участники — сертификаты.

Узнать больше о рекомендациях и требованиях можно по ссылке.