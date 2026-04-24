Жителей Подмосковья приглаисли на конкурс по творческому осмыслению финансов
Конкурс проектов по предоставлению бюджета начался в Подмосковье. В нем могут принять участие физические и юридические лица.
Конкурс направлен на выявление лучших практик визуализации и популяризации бюджетных данных, а также повышение уровня финансовых знаний.
Номинации и форматы зависят от категории участников. Так, для жителей до 15 лет доступны «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки для соцсетей и мессенджеров», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан» и «Бюджет и технологии будущего». Для участников старше 15 лет введена дополнительная номинация «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства».
Юридическим лицам доступны следующие категории:
- «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан»;
- «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»;
- «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»;
- «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету»;
- «Бюджет для граждан от СМИ»;
- «Бюджет и технологии будущего».
Проекты принимаются в электронном виде до 1 июня по адресу организатора: ShatohinaLA@mosreg.ru или PetrushinaNA@mosreg.ru.
Победители получат почетные грамоты Минэкономики Подмосковья, все участники — сертификаты.
Узнать больше о рекомендациях и требованиях можно по ссылке.