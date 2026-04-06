Жителей Подмосковья предупреждают о новом виде мошенничества

Министерство энергетики Московской области и «Мосэнергосбыт» сообщили о новой мошеннической схеме, направленной на получение доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют домовые чаты и групповые рассылки в мессенджерах, выдавая себя за официальные каналы энергосбытовой компании.

Аферисты добавляют жителей в закрытые группы, имитирующие официальные чаты «Мосэнергосбыта» или общедомовые чаты. В рассылке они обещают «перерасчет» или «скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг». Цель мошенников — выманить у гражданина код подтверждения, который приходит в СМС. Получив этот код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

«Мосэнергосбыт» никогда не создает чаты в мессенджерах для решения вопросов по лицевым счетам, не запрашивает пароли, коды из СМС и персональные данные для перерасчета. Общение по вопросам начислений ведется исключительно через официальные каналы связи: личный кабинет на сайте, контактный центр или офисы обслуживания клиентов.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, следует:

- проверять отправителя; - не сообщать код из СМС никому; - не переходить по подозрительным ссылкам; - предупредить соседей и близких.

Для получения актуальной и достоверной информации можно подписаться на официальные каналы Министерства энергетики Московской области и «Мосэнергосбыта» на платформе MAX: [https://max.ru/id5024130463_gos](https://max.ru/id5024130463_gos) и [max.ru/mosenergosbyt](https://max.ru/mosenergosbyt).