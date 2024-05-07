Жителей Подмосковья предупредили об активизации клещей | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 22:13 Жителей Подмосковья предупредили об активизации клещей Unsplash

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Клещевой энцефалит не является распространенным заболеванием на территории Москвы и области, однако до 30% клещей могут быть заражены возбудителями Лайм боррелиоза. На тело человека они могут залезть с земли, кустарника или упасть с кроны дерева. Для защиты следует применять репелленты перед выходом на улицу, регулярно осматриваться и носить прилегающую одежду и головные уборы.

Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Елена Авербух отметила, что наиболее эффективный метод предотвращения клещевого энцефалита — вакцинация. Она рекомендует вакцинироваться заранее, до начала сезона активности клещей, чтобы организм успел выработать иммунитет к вирусу.

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Специалист также рекомендует в случае обнаружения изменений на коже после укуса клеща немедленно обратиться к врачу, поскольку высыпания могут быть признаками Лайм боррелиоза.

Кроме того, после обнаружения клеща важно незамедлительно обратиться к медикам для его удаления и последующего лабораторного анализа на наличие возбудителей заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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