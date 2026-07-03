Жителей Подмосковья предупредили о распространении вируса на устройствах Android

Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило жителей о массовом распространение вредоносной программы Drama RAT, нацеленной на устройства на операционной системе Android. Троян способен не только похищать персональные данные пользователей, но и фактически выводить смартфоны из строя.

Распространяется вирус преимущественно через мессенджеры, СМС и электронную почту. Мошенники прибегают к разным уловкам: обещают бесплатный доступ к востребованным сервисам — от музыкальных платформ до нейросетей. Нередко злоумышленники маскируют вредоносное вложение под документы с названиями вроде «Декларация» или «Счет на оплату».

После установки приложение запрашивает разрешение на обновление, затем загружает сам вирус и требует доступ к «Службе специальных возможностей». Как только владелец телефона подтверждает запрос, вредоносная программа получает возможность перехватывать пароли и банковские данные, а также имитировать нажатия на экране. На завершающем этапе программа предлагает установить ПИН‑код — согласие пользователя дает мошенникам возможность полностью заблокировать устройство и приступить к шантажу.

Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил: загружать приложения исключительно из официального магазина, не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей, с осторожностью относиться к предложениям о бесплатном доступе к платным сервисам, а также активировать двухфакторную аутентификацию во всех доступных сервисах.

Если устройство все же оказалось заражено, действовать нужно грамотно. Не стоит пытаться удалить вирус через стандартные настройки. Оптимальный порядок действий: загрузить смартфон в безопасном режиме, выполнить сброс до заводских настроек, сменить все пароли с другого устройства, заблокировать банковские карты и обратиться в правоохранительные органы.