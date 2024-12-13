Жителей Подмосковья предупредили о новых штрафах за уличную торговлю

В Московской области приняли закон, который устанавливает штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неустановленных местах. Закон приняли 12 декабря в Мособлдуме.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что выявлять незаконную уличную торговлю помогают камеры системы «Безопасный регион». Кроме того, регулярно проводятся рейды. Штрафы, предусмотренные новой статьей КоАП Московской области, усилят ответственность за нарушения.

Сумма штрафа зависит от статуса лица: для жителей — от 2,5 до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличится: пять тысяч рублей — для жителей, 50 тысяч рублей — для ИП и должностных лиц, 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Чтобы нарушения не повторились, весь несанкционированный товар у нарушителей будут изымать.