Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

Современные мошенники способны не только похитить ваши средства, но и втянуть в серьезные неприятности, превратив в активного участника преступной деятельности. Жителям Подмосковья объяснили, в чем заключается опасность «работы» дроппером.

Дропперы — это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не инициируют преступление, но выполняют указания и получают за это определенную комиссию сделки.

Главная задача дроппера заключается в предоставлении данных своей банковской карты, на которую мошенники переводят деньги, затем он обналичивает сумму в банкомате и передает или переводит полученные средства другим лицам.

Иногда злоумышленники принуждают людей к участию в преступных схемах принудительно: переводят деньги на их карту или пополняют счет мобильного телефона, делая вид, что совершили ошибку. Затем они просят получателя вернуть средства наличными или через перевод на другую карту.

Этот метод помогает мошенникам стереть все следы — цепочка транзакций запутана, организатор преступления не принимает непосредственного участия. Это способствует скрытию факта киберпреступления и затрудняет отслеживание транзакций, поскольку операции проводятся под разными именами.

При задержании дроппера правоохранительными структурами ему грозит наказание в соответствии со статьей 174 УК РФ за незаконное отмывание денежных средств.

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