Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с заменой домофона
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили о новой схеме обмана жителей. Злоумышленники представляются работниками общероссийской службы и предлагают бесплатное обновление домофонной системы в подъездах.
Мошенники детально описывают процесс «модернизации» — называют точное количество ключей и дату их получения. Если жильцам требуются дополнительные экземпляры, мошенники просят оплатить их наличными.
Особую опасность представляет требование сообщить секретный код из сообщения, который якобы пришел с портала госуслуг. Аферисты объясняют это необходимостью подключения домофона к «единой системе», однако на самом деле используют код для доступа к личному кабинету жертвы.
В ведомстве подчеркнули, что представители управляющих компаний и установщики техники никогда не запрашивают коды из СМС.
Для повышения цифровой грамотности жителей на портале госуслуг Московской области действует специальный раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Найти его можно на главной странице в категории «Сервисы».