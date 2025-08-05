Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с заменой домофона

Фото: Домофон на подъезде многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в Старой Купавне / Медиасток.рф

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили о новой схеме обмана жителей. Злоумышленники представляются работниками общероссийской службы и предлагают бесплатное обновление домофонной системы в подъездах.

Мошенники детально описывают процесс «модернизации» — называют точное количество ключей и дату их получения. Если жильцам требуются дополнительные экземпляры, мошенники просят оплатить их наличными.

Особую опасность представляет требование сообщить секретный код из сообщения, который якобы пришел с портала госуслуг. Аферисты объясняют это необходимостью подключения домофона к «единой системе», однако на самом деле используют код для доступа к личному кабинету жертвы.

В ведомстве подчеркнули, что представители управляющих компаний и установщики техники никогда не запрашивают коды из СМС.

Для повышения цифровой грамотности жителей на портале госуслуг Московской области действует специальный раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Найти его можно на главной странице в категории «Сервисы».