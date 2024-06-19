Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками

Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или к аккаунту госуслуг потенциальной жертвы.

Мошенники звонят людям, утверждая, что у них есть посылка из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Если получатель утверждает, что ничего не заказывал, предлагается отказаться от посылки. Для этого злоумышленники просят сообщить код из СМС, необходимый для оформления официального отказа в базах почты.

После получения этого кода мошенники могут получить доступ к личному кабинету мобильного банка жертвы и похитить денежные средства, а также взломать аккаунт госуслуг и завладеть личными данными.

Для защиты от мошенников рекомендуется прерывать подозрительные звонки без выполнения требований звонящего и проверять любую сомнительную информацию, связавшись с организацией по официальному номеру или лично посетив ее.

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