Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой цветов

День всех влюбленных отмечают ежегодно 14 февраля. В Мингосуправления Подмосковья предупредили, что мошенники в преддверии праздника разработали новые схемы обмана.

Злоумышленники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков. На этих платформах они предлагают клиентам скидки на букеты в обмен на 100% предоплату. После получения средств аферисты перестают выходить на связь.

Еще одна уловка заключается в том, что человеку приходит письмо якобы от известного бренда, привлекающее обещанием скидок. Внутри содержится фишинговая ссылка, ведущая в интернет-магазин. Чтобы сделать покупку, необходимо указать свои личные данные. Таким образом мошенники получают доступ к банковским приложениям и снимают деньги.

Иногда аферисты отправляют человеку сообщение об отправке букета или другого подарка от анонима. После этого жертве звонит якобы менеджер службы доставки и просит назвать код из сообщения для получения заказа. Это позволяет злоумышленникам получить доступ в онлайн-банк или в личный кабинет на сайте госуслуг.

Россиян призывают делать покупки исключительно на проверенных сайтах, не доверять подозрительным ссылкам и не называть никому код из сообщений.