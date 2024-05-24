Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества по системе безопасного счета. Злоумышленники пытаются обмануть военнослужащих и их близких.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, мошенники звонят потенциальным жертвам и сообщают о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей, которая причитается военнослужащим по указу президента. Они предупреждают об удержании из-за дисциплинарных нарушений или невыполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Для убедительности мошенники аправляют в мессенджер копию выписки и предлагают перевести накопления на безопасный счет, чтобы сохранить средства. Получив деньги обманным путем, аферисты исчезают.

Жителей призывают не реагировать на подозрительные сообщения и прерывать телефонный разговоры.

«Важно помнить, что не существует безопасных или специальных счетов. Мошенники указывают реквизиты счета, который на самом деле принадлежат им», — отметили в ведомстве.

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