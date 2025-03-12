Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона клещей

В Подмосковье из-за аномально теплой погоды раньше положенного проснулись клещи. В Сергиевом Посаде выявили один из первых случаев укуса человека.

В Минздраве Московской области призвали не пытаться самостоятельно извлечь клеща, впившегося в кожу – необходимо обратиться к врачу.

В течение нескольких дней после укуса следует тщательно следить за своим состоянием и вновь посетить врача, если покраснение и зуд не проходят.

Чтобы защититься от клещей, следует обрабатывать одежду специальными средствами перед выходом на улицу, носить закрытые брюки и кофты с манжетами или резинками на кистях и щиколотках.

Для прогулок в лесу лучше надевать сапоги или заправлять брюки в носки, а по возвращении домой тщательно осматривать тело.