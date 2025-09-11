Жителей Подмосковья предупредили о начале активности кровососущих мух жигалок

С приходом осени жителей Подмосковья начинают беспокоить мухи, которые становятся агрессивными и начинают кусаться. Эти насекомые — жигалки, они являются активными кровососами и предпочитают кусать не только животных, но и людей.

Как рассказали в Минэкологии Московской области, пик численности этого вида приходится на конец августа и начала осени. Чаще всего насекомые селятся около ферм и крупного рогатого скота.

Внешне жигалки похожи на обычных мух. Главные отличия заключаются в более широких крыльях и сером окрасе с темными вкраплениями. Также у них есть длинный и острых хоботок.

Людей кусают как самки, так и самцы. В моменте муха впрыскивает ядовитую слюну. След и раздражение при укусе походит на комариные.

Чтобы защититься от жигалок жителям Подмосковья рекомендуют использовать репелленты, носить плотную одежду с рукавами и брюки, а также головной убор. Дома на кона и двери стоит установить противомоскитные сетки, а бороться с залетевшими насекомыми лучше электронными уничтожителями или с помощью лент-ловушек.

Такие меры профилактики позволят сделать начало осени более комфортным.