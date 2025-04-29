Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с записью на диспансеризацию

Новую схему мошенничества выявили в Подмосковье. Злоумышленники представляются работниками медучреждений, предлагают пройти диспансеризацию и просят подтвердить запись на прием с помощью кода из СМС.

Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», злоумышленники перезванивают от имени службы поддержки. Они убеждают обратиться в Росфинмониторинг для защиты средств, после чего выманивают данные банковских карт.

В Мингосуправления Подмосковья рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС посторонним и всегда использовать двухфакторную аутентификацию. Важно помнить, что настоящие сотрудники госучреждений никогда не просят предоставить данные карт.

Проверить информацию о защите от мошенников можно в разделе «Цифровая безопасность» на портале госуслуг Московской области.

При подозрительных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.