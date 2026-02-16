Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с фальшивыми выплатами

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества с фальшивыми выплатами. Злоумышленники рассылают сообщения с предложением проверить размер выплат через чат-бота или приложение.

Как рассказалим в ведомстве, мошенники рассылают жертвам уведомления о перерасчете пенсий или пособий и предлагают проверить ее размер через поддельный сервис.

«Если его установить, преступники получают ваши персональные данные: номер СНИЛС, банковские реквизиты и другую важную информацию. Дальше известная схема — кража денег и действия от вашего имени», — пояснили в министерстве.

Для защиты от мошенников важно проверять информацию только на «Госуслугах», в МФЦ и клиентских службах Соцфонда. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать сомнительные приложения.

Больше информации о цифровой безопасности — по ссылке.