Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с домовыми чатами

Мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты для кражи аккаунтов жителей. Об этом предупредили в Министерстве госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники размещают в подъездах объявления с QR-кодом якобы нового «домового чата». Чтобы «зарегистрировать» аккаунт, они просят ввести данные аккаунта в Telegram, код подтверждения или даже банковскую информацию.

Если действовать по инструкции мошенников, можно потерять аккаунт в мессенджере или деньги. Кроме того, такой QR-код может вести на преступный сайт или на загрузку вредоносного программного обеспечения.

Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям рекомендуют не переходить по ссылкам и QR-кодам с публичных объявлений и не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам. При обнаружении подозрительного объявления в подъезде — проверьте информацию у управляющей компании или старшего по дому.