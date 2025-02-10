Жителей Подмосковья предупредили о мошенничествах с ложными вызовами в присяжные

Граждан регулярно приглашают принять участие в судах присяжных. Мошенники часто пользуются этим, чтобы похитить деньги россиян. Министерство территориальной политики Московской области рассказало, как отличить настоящее оповещение от поддельного.

Злоумышленники обычно связываются с «жертвами» через электронную почту или мессенджеры и угрожают им административной и уголовной ответственностью, если они не пожелают посетить заседание. Чтобы отказаться от участия в суде аферисты предлагают гражданам пройти по ссылке, которая ведет на фишинговые ресурсы и дает доступ к личным данным человека или его банковским приложениям.

Извещения от государственных органов приходят только на электронную почту или в личный кабинет на госуслугах. Они не требуют подтверждения или ответа.

Из списков кандидатов на участие в суде в качестве присяжных исключают людей младше 25 лет, граждан с официально подтвержденными проблемами со здоровьем, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, россиян с непогашенной судимостью, а также тех, кто состоит на учете в наркологическом диспансере и тех, кто не владеет русским языком. В суде могут не участвовать люди в возрасте от 65 лет, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, священнослужители, военнослужащие и некоторые другие категории граждан.

Человека обязаны уведомить о внесении в список в течение двух недель при помощи официального почтового отправления.

Ответственность за отказ от участия в суде присяжных не предусмотрена.