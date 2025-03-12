Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах с самозапретом на кредит

С 1 марта каждый гражданин может запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать на себя кредиты. Мошенники начали придумывать трюки для обхода новых ограничений.

Преступники звонят от лица сотрудников госуслуг, бюро кредитных историй или службы поддержки банков. После чего говорят, что запрет на кредиты установили некорректно, и отправляют фишинговую ссылку для исправления неполадки.

Это может быть ссылка на поддельный портал сервиса «Госуслуги». Если человек оставит по ней свои данные, то они окажутся у мошенников. Также по ссылке на телефон могут закачать вирус, который злоумышленники используют для перехвата СМС-сообщений и одноразовых кодов.

Так мошенники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», онлайн-банкам и личным данным.

Мингосуправления региона предупреждает жителей региона и рекомендует ознакомиться и поделиться с родными памяткой по цифровой безопасности.