Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре 8 июня

В ближайшее время на территории Подмосковья ожидается девятибалльный шторм — шквалистый ветер и гроза. О наступающей буре предупредили в «Мособлпожспасе» .

Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, или 72 километра час. Такой ветер способен гнуть деревья, ломать крупные ветки и срывать рекламные щиты.

Жителям региона рекомендовали обходить баннеры и вывески, не стоять под деревьями и не приближаться к оборванным проводам.

Водителей спасатели призвали снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций.