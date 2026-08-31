Жителей Подмосковья предостерегли от новых схем обмана с цифровым рублем

В Подмосковье зафиксировали новую волну мошенничества, связанную с внедрением цифрового рубля. Злоумышленники активно эксплуатируют тему государственной финансовой инициативы для кражи сбережений граждан.

В ряде случаев вферисты звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников банка, требуя срочно перевести все накопления на «безопасный цифровой счет» ради их сохранности.

Также иногда мошенники создают фальшивые веб-ресурсы и приложения-кошелки, а также генерируют поддельные QR-коды для оплаты товаров. Их сканирование или ввод данных на подобных страницах приводит к мгновенному хищению средств.

Министерство государственного управления Московской области напоминает базовые принципы безопасности. Цифровой рубль — это форма национальной валюты, которая существует параллельно с наличными и безналичными деньгами, не заменяя их.

Открытие кошелька происходит исключительно по инициативе самого пользователя; автоматическое создание счетов невозможно. Банк России никогда не инициирует звонки, не предлагает обменивать валюту на цифровую или совершать через нее платежи.

Для защиты своих финансов рекомендуется повысить уровень осведомленности. На портале госуслуг Московской области в разделе «Сервисы» на главной странице доступен бесплатный блок «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Изучать материалы можно без регистрации и авторизации.