Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана со школьными чатами

В преддверии Дня знаний Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает о новой волне мошенничества. Она затрагивает педагогов, учеников и их родителей.

Злоумышленники атакуют учителей сообщениями от лица руководства школ. В них педагогам предлагают зарегистрироваться на поддельных образовательных порталах для подготовки к учебному году. При переходе по ссылке и вводе данных доступ к личной информации получают преступники.

Школьники и родители рискуют попасть в фейковые чаты, которые имитируют официальные школьные группы. Также участились рассылки сообщений якобы от имени классных руководителей с обещанием компенсаций за покупку школьных принадлежностей.

Чтобы обезопасить себя, жителей Подмосковья призывают не открывать сомнительные ссылки и никогда не передавать персональные данные незнакомцам. Важно помнить — осведомленность остается лучшей защитой от злоумышленников.