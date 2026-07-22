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Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с домовыми чатами

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая поддельные чаты. Внешне они напоминают официальные группы жителей многоквартирных домов.

Злоумышленники выдают себя за председателей ТСЖ или представителей управляющих компаний и связываются с жильцами через личные сообщения.

Под предлогом подключения к «единой электронной базе» или нового сервиса для удобного взаимодействия с управляющей организацией людям предлагают пройти регистрацию и просят сообщить код подтверждения, поступивший через сайт госуслуг. Вместе с этим жертве отправляют ссылку на фальшивый сайт, предназначенный для кражи персональных данных.

После получения необходимых сведений мошенники переходят ко второму этапу. Они сообщают, что учетную запись якобы взломали, и настойчиво рекомендуют срочно обратиться в «службу поддержки».

На самом деле этот псевдосервис также контролируют злоумышленники.

Известны случаи, когда такие схемы были тщательно подготовлены. Так, в одном из жилых комплексов в группе, насчитывавшей около 200 участников, настоящими жильцами оказались лишь три человека, тогда как остальные аккаунты были поддельными.

При этом мошенники использовали реальные данные управляющей компании, что делало чат максимально правдоподобным.

В другом случае аферисты создали группу для дома, в котором человек проживал несколько лет назад. Предположительно, они воспользовались устаревшей базой данных, ранее оказавшейся в открытом доступе.

Государственное управление региональной безопасности Подмосковья напомнило: если в домовых чатах или личных сообщениях просят назвать код из СМС, такую просьбу следует расценивать как попытку мошенничества.

Любую информацию о работе управляющей компании, ТСЖ или новых цифровых сервисах необходимо проверять только через официальные каналы связи или непосредственно в своей управляющей организации.