Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с домовыми чатами

Злоумышленники выдают себя за председателей ТСЖ или представителей управляющих компаний и связываются с жильцами через личные сообщения.

Под предлогом подключения к «единой электронной базе» или нового сервиса для удобного взаимодействия с управляющей организацией людям предлагают пройти регистрацию и просят сообщить код подтверждения, поступивший через сайт госуслуг. Вместе с этим жертве отправляют ссылку на фальшивый сайт, предназначенный для кражи персональных данных.

После получения необходимых сведений мошенники переходят ко второму этапу. Они сообщают, что учетную запись якобы взломали, и настойчиво рекомендуют срочно обратиться в «службу поддержки».

На самом деле этот псевдосервис также контролируют злоумышленники.

Известны случаи, когда такие схемы были тщательно подготовлены. Так, в одном из жилых комплексов в группе, насчитывавшей около 200 участников, настоящими жильцами оказались лишь три человека, тогда как остальные аккаунты были поддельными.

При этом мошенники использовали реальные данные управляющей компании, что делало чат максимально правдоподобным.

В другом случае аферисты создали группу для дома, в котором человек проживал несколько лет назад. Предположительно, они воспользовались устаревшей базой данных, ранее оказавшейся в открытом доступе.

Государственное управление региональной безопасности Подмосковья напомнило: если в домовых чатах или личных сообщениях просят назвать код из СМС, такую просьбу следует расценивать как попытку мошенничества.

Любую информацию о работе управляющей компании, ТСЖ или новых цифровых сервисах необходимо проверять только через официальные каналы связи или непосредственно в своей управляющей организации.