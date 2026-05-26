Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с детскими конкурсами

Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило жителей региона о новой уловке мошенников. Обман связан с участием в благотворительном конкурсе детских рисунков.

Злоумышленники пишут в мессенджерах, выдавая себя за знакомых, и просят проголосовать якобы за ребенка родственников.

Ссылка, которую они прикрепляют к сообщениям, ведет на фишинговый сайт. Если перейти по ней, можно случайно загрузить на телефон вредоносное программное обеспечение, дающее мошенникам доступ к смартфону или компьютеру.

Жителей Подмосковья призвали не доверять ссылкам, даже в том случае, если они пришли от знакомых на первый взгляд людей.