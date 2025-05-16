Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества с маркетплейсами

В Подмосковье участились случаи обмана клиентов маркетплейсов. В Министерстве государственного управления региона отметили, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему.

Мошенники действуют по отработанному сценарию: сначала звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудником службы доставки маркетплейса. Под предлогом оформления домашней доставки они выпытывают персональные данные — СНИЛС, ИНН или коды подтверждения из СМС.

После этого человеку поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который предупреждает о возможном взломе аккаунта на сайте госуслуг и настойчиво требует перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру наличные.

В ведомстве призвали помнить, что сотрудники полиции никогда не просят перечислять средства или сообщать коды из сообщений.

Мошенники используют поддельные номера и специальные программы для генерации фальшивых СМС. Они также искусно создают видимость официального общения, что особенно опасно для пожилых людей.

В Мингосуправлении Подмосковья призывают жителей быть предельно внимательными: не сообщать личные данные неизвестным собеседникам, не перезванивать на подозрительные номера и всегда проверять информацию через официальные каналы связи.