Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества с «Госуслугами»

Мингосуправления Подмосковья раскрыло новую схему мошенничества с аккаунтами на «Госуслугах». Злоумышленники рассылают жертвам поддельные письма от имени портала с требованием срочно обновить почту.

Как объяснили в министерстве, в письме мошенники утверждают, что адрес электронной почты больше не подходит для уведомлений, поэтому данные необходимо обновить. Для этого они рекомендуют позвонить по поддельному номеру телефона.

«Чтобы сбить жертву с толку, мошенники даже предупреждают не сообщать никому код из СМС. Так преступники выманивают персональные данные человека и получают доступ к аккаунту», — пояснили в ведомстве.

Чтобы не попастья на уловки мошенников жителей призывают не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать код из СМС. Рассылка от «Госуслуг» может быть только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Узнать больше о цифровой безопасности можно в цифровой памятке «Доступно о телефонных мошенниках».