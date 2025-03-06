Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества с ЕГЭ

Подмосковное управление региональной безопасности предостерегло жителей о новом способе мошенничества. Злоумышленники связываются со старшеклассниками и сообщают об аннулировании регистрации на ЕГЭ.

Мошенники пользуются стрессовым состоянием выпускников и сообщают, что их регистрация на ЕГЭ якобы аннулирована. После этого обманщики призывают восстановить заявку, что можно сделать только через родительский аккаунт на «Госуслугах». После этого злоумышленники просят код из СМС, чтобы получить доступ к профилю.

Заподозрить схему обмана можно несколькими способами: обычно мошенники упоминают фразу «вход на сайт „Госуслуги“», торопят жертву и просят назвать код или сообщения.

В подобных случаях жителей призывают обращаться на горячую линию Роспотребнадзора по номеру +7 (495) 198-93-38. Оператор объяснит, куда необходимо позвонить, чтобы проверить регистрацию на ЕГЭ.