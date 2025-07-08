Жителей Павловского Посада пригласили стать волонтерами на «Интервидении»

Жители округа старше 14 лет получили возможность стать частью международного музыкального события — конкурса «Интервидение'25». Можно подать заявку на участие в волонтерской программе.

При отборе предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы на крупных массовых мероприятиях. Организаторы предлагают широкий спектр направлений для волонтеров, позволяющий каждому выбрать наиболее интересную и подходящую сферу деятельности: атташе делегаций, лингвистическая поддержка, работа со СМИ, помощь в шоу, логистике, навигации зрителей, организация питания, сопровождение гостей и координация волонтеров.

Для работы в некоторых направлениях волонтерской деятельности на «Интервидении'25» необходимо владение одним или несколькими иностранными языками.

Каждому волонтеру, принявшему участие в организации и проведении конкурса, будет предоставлен следующий пакет поддержки: фирменная экипировка с символикой мероприятия, сувенирная продукция на память об участии в конкурсе и бесплатное питание во время рабочих смен.

Кроме того, по завершении мероприятия все волонтеры получат благодарственные письма и смогут верифицировать свои волонтерские часы на платформе Добро.рф.