Учреждения Павлово-Посадского округа открыли новые вакансии

В Павловском Посаде и Электрогорске открыты новые вакансии в учреждениях культуры и спорта. Желающие работать могут найти интересные возможности в молодежных и спортивных центрах округа.

В Молодежный центр города Электрогорск требуется заместитель директора по основной деятельности. Кандидат должен быть активным, креативным, общительным и целеустремленным. Для этой вакансии необходимо высшее образование и полная занятость.

В спортивной школе «Вымпел» требуется заместитель директора по административно-хозяйственной части. Работа включает организацию административной деятельности, учет материально-технического обеспечения и управление персоналом. Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт работы в аналогичной должности и организаторские способности.

Также открыта вакансия культорганизатора в Аверкиевский клуб, который входит в структуру «Сельского культурно-досугового центра». Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование в области культуры и искусства или педагогики.

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