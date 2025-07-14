Жителей Одинцовского округа проинформировали об опасности птичьего гриппа

Высокопатогенный грипп птиц и африканская чума свиней представляют серьезную угрозу животноводству и экономике страны. Эти заболевания быстро распространяются среди животных, вызывая массовую гибель поголовья и значительные экономические потери, рассказали жителям Одинцовского городского округа.

Оба заболевания крайне опасны. Грипп птиц характеризуется высокой заразностью и смертностью среди домашней птицы, приводя к серьезным экономическим убыткам фермерских хозяйств. Африканская чума свиней также представляет опасность для свиноводства, поскольку не существует вакцины против нее. Единственным способом борьбы с болезнью является уничтожение инфицированных животных.

Для предотвращения распространения болезней важно соблюдать меры профилактики и предосторожности. Они включают контроль за перемещением животных между регионами, регулярную дезинфекцию помещений и оборудования, своевременное выявление заболевших особей и их изоляцию от здоровых животных, обучение персонала правилам биологической безопасности.

Эти мероприятия позволяют минимизировать риски возникновения вспышек опасных инфекций, сохранить здоровье животных и экономическое благополучие сельскохозяйственных предприятий Одинцовского городского округа.