Жителей Одинцовского округа пригласили стать донорами крови

Отделение переливания крови в Одинцове срочно нуждается в донорах с четвертой группой крови и отрицательным резус-фактором. Помочь могут все желающие.

Донором крови может стать любой гражданин старше 18 лет, который не имеет медицинских противопоказаний к донорству. Чтобы донорский опыт прошел успешно и без негативных последствий, нужно следовать нескольким простым, но важным правилам.

Например, за два дня до сдачи крови необходимо воздержаться от употребления алкогольных напитков. Это поможет вашему организму подготовиться и сделает сдачу крови более безопасной. Также до процедуры стоит избегать жирной, острой и копченой пищи. Правильное питание в этот период способствует лучшему состоянию здоровья в день донации.

Прием доноров осуществляется в понедельник, вторник и четверг с 8:30 до 12:00. Для того чтобы сдать кровь, вам необходимо иметь при себе паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Адрес отделения: город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55. Если у вас остались вопросы или нужна дополнительная информация, можно связаться по телефону: 8 (495) 596-27-00 в будние дни.