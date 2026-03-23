Жителей Одинцовского округа предупредили о начале пожароопасного сезона
Решение о начале сезона принял Комитет лесного хозяйства Московской области. Силы и средства формирований «Мособллеса» переведены в режим повышенной готовности.
Работа региональной диспетчерской службы обеспечена в круглосуточном режиме, также ведется патрулирование лесов. Особое внимание уделяется территориям, занятым торфяниками, районам, прилегающим к населенным пунктам, садовым товариществам, детским оздоровительным лагерям и местам массового отдыха.
Основным фактором возникновения лесных пожаров является халатность человека. Категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках, местах рубок, торфяниках. Курение сигарет вне специально оборудованных мест также представляет опасность. Нарушение указанных норм влечет административную ответственность.
При возникновении возгорания служба просят сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: +7 (800) 100-94-00 или по короткому экстренному номеру 112.