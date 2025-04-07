Жителей Одинцова проинформировали о паводковой обстановке в округе

Администрация Одинцовского городского округа информирует население о паводковой обстановке на территории муниципалитета. Этой зимой не было обильных осадков, однако в апреле выпала уже треть месячной нормы.

В феврале и марте на территории Одинцовского округа выпало менее половины месячной нормы осадков. Реки вскрылись полностью уже в середине марта из-за ранней весны и подъем уровня воды практически не наблюдался. Поэтому период весеннего половодья в Одинцовском городском округе прошел спокойно и без подтоплений.

В ближайшие трое суток на реках Московской области ожидаются разнонаправленные изменения уровня воды с преимущественным снижением. Это происходит из-за вторжения холодного воздуха, наступления зимней погоды и прекращения поверхностного стока в русловую сеть. Нельзя исключать и возможных подтоплений из-за интенсивных осадков.

В случае затопления территории необходимо позвонить на единый телефон спасения 112.