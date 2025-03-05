Жителей Одинцова пригласили поучаствовать в конкурсе «Цифровой марафон»

Принять участие во всероссийском конкурсе по цифровым навыкам смогут все желающие в возрасте от 18 лет, независимо от уровня знаний в IT. Конкурс пройдет с 24 января по 30 июня 2025 года, а регистрация открыта до 23 марта.

Конкурс поможет развить навыки в программировании, алгоритмическом мышлении, обработке данных и искусственном интеллекте. Участники смогут выбрать язык программирования: Python, Java, JavaScript, Go, C# или другой.

Соревнования разделены на три категории: «Новичок», «Исследователь» — для тех, кто уже имеет базовые знания, и «Эксперт» — для профессионалов. При регистрации участники пройдут тестирование, чтобы определить подходящую категорию. Конкурс включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, цифровой диктант (24 марта — 13 апреля 2025 года) и очный финал. В финал выйдут 30 участников в категориях «Исследователь» и «Эксперт», а также три победителя среди «Новичков».

В категории «Эксперт» участники смогут выиграть 1 миллион рублей за первое место, 400 тысяч рублей — за второе, 250 тысяч рублей — за третье; в разряде «Исследователь» — 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей — за второе, 200 тысяч рублей — за третье; в «Новичке» — умные устройства и мерч. Все призеры также получат сертификаты на обучение от «Нетологии» номиналом до 100 тысяч рублей.