Жителей Одинцова приглашают принять участие в состязаниях «Народные Игры ГТО»

Общероссийская общественная организация «Федерация многоборья готов к труду и обороне России» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит онлайн-соревнования «Народные Игры ГТО». В мероприятии приглашают принять участие и жителей Одинцовского городского округа.
Задача игр — продвижение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитания патриотизма, обеспечения преемственности физического воспитания населения и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прием заявок для участия в соревнованиях продлится до 16 мая.
В этом году участников игр ждут обновленные комплексы упражнений, расширенные возрастные категории, повышающие шансы на победу среди сверстников. Отправить заявку на участие и записать видео можно в мобильном приложении. Кроме того, в нынешнем году сформируют единый Всероссийский рейтинг участников.
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