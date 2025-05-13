Жителей Одинцова приглашают принять участие в состязаниях «Народные Игры ГТО»

Общероссийская общественная организация «Федерация многоборья готов к труду и обороне России» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит онлайн-соревнования «Народные Игры ГТО». В мероприятии приглашают принять участие и жителей Одинцовского городского округа.

Задача игр — продвижение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитания патриотизма, обеспечения преемственности физического воспитания населения и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прием заявок для участия в соревнованиях продлится до 16 мая.

В этом году участников игр ждут обновленные комплексы упражнений, расширенные возрастные категории, повышающие шансы на победу среди сверстников. Отправить заявку на участие и записать видео можно в мобильном приложении. Кроме того, в нынешнем году сформируют единый Всероссийский рейтинг участников.