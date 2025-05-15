Жителей Одинцова приглашают поучаствовать в туристическом проекте

Жители Одинцовского округа смогут принять участие в проекте «Большое семейное путешествие». Он направлен на создание позитивного туристического опыта для всех членов семьи — как взрослых, так и детей.

Проект способствует открытию новых направлений, расширяет кругозор и помогает укрепить семейные связи, традиции и ценности. Участие предоставляет отличную возможность для семей, увлеченных активным отдыхом и походным туризмом, исследовать неизведанные маршруты и пообщаться с людьми со схожими интересами. Подать заявку могут семьи с детьми, возраст которых от семи до 17 лет.

Для участия необходимо сформировать команду из родственников, снять видеовизитку на тему «Наше семейное путешествие», разработать маршрут по своему региону и заполнить заявку на сайте. Их принимают до 25 мая. В итоге отберут 100 семей, которые отправятся в поездку на всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».