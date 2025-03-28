Жителей Одинцова бесплатно проконсультируют по вопросам погребения 4 апреля

С 1 апреля по 31 октября в Подмосковье разрешили проводить работы по установке, замене и реставрации надгробных памятников и оград. Для жителей Одинцова 4 апреля организуют бесплатные консультации, где можно задать все интересующие вопросы, связанные с оформлением захоронений.

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр мемориальных услуг» проведет 4 апреля день открытых дверей. Мероприятие пройдет с 09:00 до 18:00 по адресу: Можайское шоссе, дом № 71, шестой этаж. Специалисты центра бесплатно проконсультируют жителей по вопросам оформления захоронений. Они помогут составить план работ, рассчитать стоимость услуг и подскажут, какие документы потребуются.

Для тех, кто переживает утрату, при учреждении работает служба психологической помощи. Круглосуточную поддержку можно получить по телефону горячей линии: +7 (495) 748-99-29.

Напомним, что все работы на кладбищах можно проводить только после получения официального разрешения и с соблюдением установленных правил.