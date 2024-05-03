Жителей Мытищ предупредили об активизации телефонных мошенников | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:50 Жителей Мытищ предупредили об активизации телефонных мошенников Unsplash

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Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» провели встречи с жителями города и предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества. Полицейские посоветовали, как не стать жертвами преступников и сохранить свои деньги.

Встречи прошли в управлении образования городского округа Мытищи и в городской клинической больнице. Заместитель начальника отдела следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» Ольга Осмачко рассказала о новых схемах мошенничества.

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Преступники особенно активно действуют в отношении пожилых людей, обещая им социальные выплаты. Кроме того, телефонные жулики часто используют сервисы по подмене номера и ведут диалог от лица «сотрудников банка» или «правоохранительных органов». Ольга Осмачко напомнила, что настоящие работники финансовых организаций, правоохранительных органов или «Госуслуг» никогда не спрашивают реквизиты карты, пароли, коды и другую конфиденциальную информацию, а также не просят совершать банковские операции.

Одной из самых распространенных уловок мошенников является сообщение о переводе денежных средств на «безопасный счет». Жителям рассказали, что никаких «безопасных», «резервных» и прочих «специальных» счетов для спасения денег не существует.

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